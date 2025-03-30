2-летний мальчик сгорел в избе в Раменском

Спасатели нашли тело 2-летнего мальчика по время тушения пожара в Раменском

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика в Раменском. Тело ребенка нашли во время тушения пожара в частном доме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Жилой дом вспыхнул в СНТ «Астра» в Раменском городском округе. Спасатели обнаружили внутри избы тело ребенка. По характерным признакам стало понятно, что ребенок умер в пожаре.

Эксперты назвали предварительную причину возгорания — проблемы с электрической сетью в доме. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы.

Ранее дальнобойщик из Белоруссии заживо сгорел в автомобиле в населенном пункте Сосенское в Новой Москве. Урон был нанесен еще двум транспортным средствам.