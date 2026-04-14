2 года в аду у «доброго дедушки»: мужчина насиловал запертых дома подростков

По данным суда, в 2018 году Оруджов подмешивал знакомым девушкам снотворное в еду и напитки, после чего совершал изнасилования и иные насильственные действия сексуального характера.

В 2021–2022 годах он заманивал несовершеннолетних под предлогом дешевой аренды или «помощи по хозяйству». Одну из потерпевших мужчина длительное время удерживал в квартире, не позволяя выходить на улицу.

Вину обвиняемый отрицал. На допросе он заявлял: «Я к ней не приставал, относился как брат к сестре… Что она написала, я вообще не знаю». Также он утверждал: «Я ее паспорт не проверял, ее возраст не спрашивал».

В январе 2023 года в полицию обратилась мать 16-летней девушки-инвалида. После проверки следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

10 ноября 2023 года суд назначил 18 лет колонии строгого режима. В 2025 году по делу о покушении на дачу взятки в 1 млн рублей Оруджову добавили 7 лет 6 месяцев. По совокупности наказаний срок составил 20 лет с ограничением свободы на два года.

