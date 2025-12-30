2 детей пострадали из-за петард в Подмосковье за 2 дня до Нового года

За двое суток до Нового года в Московской области двое детей 12 лет получили тяжелые травмы из-за бесконтрольного взаимодействия с пиротехникой. Пострадали мальчик и девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Днем 29 декабря на улице Советской в городе Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе 12-летний подросток был травмирован петардой. Он повредил себе лицо, глаза и попал в больницу.

Молодой человек поджигал и бросал петарды на улице с другом. Одна из них не сдетонировала. Ребенок нагнулся, чтобы проверить петарду, и та взорвалась.

Другой случай произошел вечером 29 декабря рядом с торговым центром в Серпухове. Подростки поджигали и взрывали петарды.

Одну из них положили в капюшон куртки мимо шедшей 12-летней девочки. Из-за взрыва у нее разорвалась барабанная перепонка. Ее увезли в больницу.

