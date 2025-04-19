2 человека пострадали из-за обвалившегося балкона в многоэтажке в Подмосковье

Балкон обвалился в одной из пятиэтажек в Одинцовском округе. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в субботу жилом доме на Западном проспекте в Голицыне. В момент обрушения на балконе находились две пенсионерки в возрасте 61 год и 66 лет. Женщины рухнули вниз со второго этажа вместе с частью конструкции.

Прибывшая на место скорая помощь доставила пенсионерок с различными травмами в местную больницу.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. По мнению жильцов дома, инцидент произошел из-за состояния балконов. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой решить данную проблему.

Как отметили в администрации муниципалитета, жилой дом находится в плане на капремонт на 2026–2028 годы. В рамках работ специалисты отремонтируют фундамент, внутридомовые инженерные системы, крышу и фасад здания.