2 человека погибли в лобовом столкновении на севере Ленинградской области
Рядом с деревней Бережок в Приозерском районе Ленинградской области ночью случилось лобовое столкновение машин Haval и Ford. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.
Водитель и пассажир машины Ford погибли.
Сотрудники поискового-спасательного отряда деблокировали погибших. Трупы переданы полицейским.
На опубликованных фото у Haval повреждена передняя часть кузова и лобовое стекло. Ford получил аналогичные повреждения.
