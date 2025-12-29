сегодня в 08:31

2 человека погибли в лобовом столкновении на севере Ленинградской области

Рядом с деревней Бережок в Приозерском районе Ленинградской области ночью случилось лобовое столкновение машин Haval и Ford. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.