19-летний житель Ухты, убивший одноклассника в Петербурге, взят под стражу

В Санкт-Петербурге Московский районный суд принял решение заключить под стражу 19-летнего юношу, прибывшего из Ухты. Как заявили в объединенной пресс-службе городских судов, он обвиняется в убийстве одноклассника, сообщает «Бриф24» .

По данным следствия, 13 октября в квартире на Среднерогатской улице в результате личного конфликта обвиняемый нанес своему однокласснику как минимум шесть ударов молотком по голове. Помимо этого, он нанес жертве не менее восьми ранений в область шеи.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

Задержание уроженца Ухты произошло 15 октября, тогда же ему было предъявлено официальное обвинение. По решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей продлится до 12 декабря 2025 года.

