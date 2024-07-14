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18 поездов задержали из-за схода грузового состава с рельсов под Воронежем

Из-за схода с рельсов грузового состава с зерном на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 18 пассажирских поездов, сообщается на сайте Юго-Восточной железной дороги.

В воскресенье в районе 13:45 на ж/д станции Лиски вагоны грузового поезда сошли с рельсов и завалились в разные стороны. В инциденте пострадавших нет.

Среди задержанных составов: № 163 Феодосия — Москва, № 257 Адлер — Печора, № 535 Анапа — Смоленск, № 226 Мурманск — Адлер, № 506 Тамбов — Новороссийск, № 4 Москва — Кисловодск и другие. Максимальное время задержки у них — 1 час 44 минуты.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники принимают все меры, чтобы уменьшить время опоздания поездов.