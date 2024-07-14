Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов под Воронежем

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«112»: грузовой поезд сошел с рельсов в Воронежской области

Грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожной станции в Воронежской области. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает «112» .

Инцидент произошел в воскресенье около 13:45 на ж/д станции Лиски.

На опубликованных кадрах видно, как вагоны сошли с рельсов и завалились в разные стороны. При этом от вагонов отсоединились колесные пары.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП работают ремонтные бригады РЖД и восстановительный поезд.