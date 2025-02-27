18-летний водитель врезался в остановку с людьми в Нижнем Новгороде

18-летний водитель на скорости 150 км/час сбил насмерть двух женщин

18-летний водитель на скорости 150 км/час сбил насмерть двух женщин на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал "112".

По данным канала, за рулем находился 18-летний Даниил Марков, который получил права только 3 месяца назад.

Он арендовал машину, посадил в нее троих друзей и вечером отправился кататься по городу.

На скорости 150 км/час Марков не справился с управлением и врезался в остановку с людьми.

Две женщины погибли на месте - одно из тел попало прямо под автомобиль, один пешеход пострадал.

Возбуждено уголовное дело.