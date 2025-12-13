сегодня в 12:20

18-летний парень погиб и 5 пострадали в ДТП в Бугуруслане в Оренбургской области

18-летний пассажир Lada Kalina погиб в ДТП в Бугуруслане в Оренбургской области. Инцидент произошел на Выездной улице, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Водитель Lada Kalina во время разворота не уступил Lada Niva. Машины столкнулись.

18-летний пассажир Lada Kalina получил сильные травмы. Он погиб на месте ДТП.

Травмы разной степени тяжести получили водители обоих автомобилей и трое их пассажиров от 17 до 18 лет. Пострадавших отвезли в больницу.

На опубликованных фото видно, что Lada Kalina получила серьезные повреждения. У нее разбит капот, помяты боковые двери. Также вырвало переднее правое колесо. Машина частично смята.

Lada Niva получила сильные повреждения капота. Однако она столкнулась с меньшим уроном при столкновении.

