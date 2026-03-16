18-летнего парня арестовали за убийство 13-летней девочки в Удмуртии

В населенном пункте Кез Удмуртской Республики 18-летнего молодого человека арестовали по подозрению в убийстве 13-летней знакомой, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил СУ СК России по Удмуртской Республике .

Балезинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Удмуртской Республике, после обнаружения тела 13-тилетней девочки в гараже на улице Ключевой в поселке Кез, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 2, пункт «в» «Убийство малолетнего».

Ход преступления

Предварительно установлено, 14 марта 2026 года в поселке Кез 18-летний парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, нанес своей 13-тилетней знакомой множественные ножевые ранения в шею и корпус тела. От полученных повреждений девочка умерла на месте. Во время происшествия в доме юноши также присутствовала 16-тилетняя знакомая подозреваемого.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вместе со своей подругой предприняли действия по уничтожению следов правонарушения и переместили тело погибшей в гараж, принадлежащий его знакомой.

Поиск девочки

Позднее в правоохранительные органы поступило обращение от матери, которая сообщила о пропаже 13-летней дочери. Со слов женщины, ее дочь в какой-то момент перестала выходить на связь и не вернулась домой.

В результате четко организованного сотрудничества следователей СК России и работников МВД по Удмуртской Республике удалось быстро найти тело девочки, а также установить личность подозреваемого в ее убийстве.

Следователи уже осмотрели место преступления, опросили подозреваемого и предъявили ему официальное обвинение. Он полностью согласился с инкриминируемыми действиями, однако в ходе беседы не сумел пояснить причины своего поступка. В итоге юношу арестовали на два месяца.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям 16-летней знакомой обвиняемого на предмет наличия в них состава преступления, описанного в статье 316 УК РФ «Сокрытие преступления».

Контроль за ходом следственных мероприятий по данному уголовному делу осуществляет руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Тугушев Рустам Рашидович.

