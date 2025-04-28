18 лет колонии: оглашен приговор преступнику, планировавшему взрыв в Удмуртии

В Удмуртии на 18 лет колонии осужден преступник, планировавший взрыв

В центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что террорист, который собирался организовать подрыв главы оборонного предприятия в Удмуртии, получил наказание сроком 18 лет в колонии строгого режима, сообщает газета «Известия» .

Им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

После теракта преступник 1990 года рождения намеревался через третьи страны попасть на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне Киева.

Его задержали в Ижевске 16 ноября 2023 года. Правоохранители изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства и телефон с перепиской с украинскими спецслужбами, где содержались инструкции по совершению теракта.