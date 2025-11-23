17 школьников отравились на IT-соревнованиях в «Центральном университете» Москвы

В Москве зафиксирован случай отравления участников IT-турнира, который проходил среди школьников на базе «Центрального университета» в Москве. На место происшествия прибыли минимум пять бригад скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что рядом со зданием образовательного учреждения стояли минимум пять автомобилей скорой помощи, в том числе два из них желтого цвета, который, как правило, присваивают реанимобилям.

Происшествие случилось на улице Гашека. Предварительно известно, что ухудшение самочувствия у школьников началось после употребления макарон, приготовленных по-флотски. На месте работают врачи, некоторые из пострадавших доставлены в больницу.

Отравление произошло со школьниками, участвующими в IT-турнире, который проходил в главном корпусе университета. В общей сложности пострадали 17 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

