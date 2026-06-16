17-летняя волгоградка связалась с СБУ и подожгла станции сотовой связи

В Волгограде 17-летнюю девушку обвиняют в поджоге двух станций сотовой связи

В Волгограде передали в суд дело 17-летней девушки, которую обвиняют в поджоге двух базовых станций сотовой связи. Ущерб оператору превысил 1,5 млн рублей, сообщает novostivolgograda.ru .

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, несовершеннолетняя получила задание от неизвестного в мессенджере. Ей пообещали вознаграждение и прислали координаты объектов в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда.

В декабре 2025 года девушка купила горючую жидкость, приехала по указанным адресам и подожгла оборудование одного из сотовых операторов. Свои действия она сняла на телефон и отправила куратору как подтверждение. Денег она не получила.

Следствие вменяет ей отягчающий состав преступления, совершенного группой лиц по сговору. Дело расследовал Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

Материалы передали в суд. По статье девушке грозит до 20 лет колонии. Дело в отношении заказчика выделили в отдельное производство. Следователи также предупредили о росте случаев вовлечения подростков в преступления через мессенджеры.

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