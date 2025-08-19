17-летняя красотка сдала своего парня в рабство кибермошенникам за 1,1 млн руб

В Китае 17-летняя девушка продала своего 19-летнего возлюбленного в рабство за 100 000 юаней (примерно 1,115 млн рублей) и уехала отдыхать в Таиланд. Парень четыре месяца был рабом у кибермошенников и подвергался постоянным избиениям, из-за чего потерял слух, сообщает Thaiger .

Молодой китаец познакомился с соотечественницей в бильярдной. Новая подруга хвасталась, что у нее богатые родители в Мьянме, и уговаривала возлюбленного поехать в эту страну для работы.

Сестра пострадавшего парня рассказала, что его 17-летняя подруга производила впечатление «яркой» девушки, носила провокационную одежду и «поддельные дизайнерские сумки».

«Мой брат был совершенно измучен любовью», — рассказала Xiaoxiang Morning Post родственница экс-раба.

В феврале 2025 года китаец тайно поехал в Бангкок со своей возлюбленной, но позже его заметили у границы Таиланда и Мьянмы. Именно там юная девушка и бросила его, сказав, что ей якобы нужно «кого-то забрать». Вскоре на китайца напали вооруженные люди, которые отобрали его телефон и паспорт.

После этого молодой мужчина попал в рабство и был обрит налысо. На протяжении четырех месяцев парень работал по 16-20 часов в день — его заставляли заниматься кибермошенничеством. Если он не выполнял дневную «норму» по краже денег у интернет-пользователей, его били металлическими прутьями.

Раба также плохо кормили — в заточении он похудел более чем на 10 килограммов.

Спустя четыре месяца родные китайца собрали выкуп в 350 000 юаней и смогли освободить родственника из рабства. Его возлюбленную задержали в Китае после того, как она вернулась из отпуска в Таиланде. Теперь ждет суд по обвинению в торговле людьми и мошенничестве.