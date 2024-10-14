17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов

Силовики задержали 17-летнего студента колледжа из Мытищ за незаконную покупку боевых патронов в Сети, сообщает SHOT .

В конце сентября юноша нашел сайт, где продают патроны для огнестрельного оружия, заказал порядка 20 штук калибра 9 мм. Когда их доставили, то студент носил патроны при себе, а потом спрятал в загородном доме во Владимирской области. Также он вел себя странно и подозрительно.

У юноши в жилье при обысках изъяли смартфон, ноутбук, а еще ствол от огнестрела, приобретенные в Сети патроны. Студента задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов».

Молодой человек учится на втором курсе РУК в Мытищах. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители на сегодняшний день рассматривают версию о том, что юноша готовился к вооруженному нападению на колледж.