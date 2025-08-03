17-летний подросток утонул в Москве в районе Вешняки

Столичная прокуратура контролирует ход установления обстоятельств гибели 17-летнего подростка, который решил искупаться в неприспособленном для этого пруду в районе Вешняки. Юноша не смог выплыть, сообщает прокуратура Москвы.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний пришел на пруд вместе с друзьями. В какой-то момент он решил искупаться, но ушел под воду и не смог выплыть.

Известно, что купаться в пруду было запрещено. Данный водоем не приспособлен для отдыха людей. Теперь ход расследования гибели юноши контролирует Перовская межрайонная прокуратура. Какое-либо решение будет принято в рамках закона по итогу проверки.

«Родители! Поговорите с детьми о правилах безопасности при нахождении вблизи водоемов и на воде. Объясните детям, что категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками „КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО“!» — обратились в прокуратуре к столичным родителям.