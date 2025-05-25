17-летний подросток упал в траншею теплотрассы в Новосибирске и погиб

В Дзержинском районе Новосибирска 17-летний парень упал в траншею теплотрассы, он погиб, сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С 15 по 19 мая сотрудники частной фирмы проводили земляные и монтажные работы в рамках ремонта теплотрассы. Они не установили надлежащее ограждение, предупреждающие знаки и не предприняли других действий по безопасности граждан. В результате этого в траншею упал 17-летний подросток. Пострадавший скончался.

Следователи допрашивают должностных лиц компании, изымают и изучают ее документы, связанные с работами на теплотрассе. Они занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.