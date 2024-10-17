17-летний подросток покончил с собой в Москве из-за украденного iPhone

17-летний подросток покончил с собой на улице Исаковского на северо-западе столицы. Ранее он украл iPhone за 130 тыс. рублей, сообщает «МК: срочные новости» .

Студент колледжа мечтал о «яблочном» смартфоне за 130 тыс. рублей. В итоге он пришел на встречу с продавцом в кафе. Поторговавшись для виду, парень схватил гаджет и сбежал. Юношу задержала полиция в тот же вечер.

Грабителя отдали на поруки родителям, вызвав для допроса на пятницу. Но подросток все решил по-своему — он сбежал из дома, сутки где-то слонялся, а сегодня ночью его нашли на козырьке подъезда.