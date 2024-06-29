17-летнего оренбуржца избил покупатель за неработающую видеокарту

Подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты в Оренбурге. Мужчина набросился на него с ножом и разгромил квартиру, сообщает SHOT.

17-летний Александр живет один и подрабатывает компьютерным мастером. Также юноша торгует видеокартами. Однажды к нему в квартиру пришел недовольный покупатель компьютерного железа.

По словам подростка, мужчина ругался и обвинял в том, что ему продали бракованный товар. Покупатель ударил парня ножом в ногу, после чего сильно избил.

Нападавший после избиения, как рассказал подросток, переоделся в чистую одежду, которую приготовил заранее. Юноша сам себе вызвал скорую помощь.

Пострадавший написал обращение в СК России.