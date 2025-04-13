17 домов и школа частично разрушились в Таджикистане из-за землетрясения

На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Из-за сейсмологического явления частично разрушились 17 жилых домов и школа, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09:24 местного времени (07:24 по московскому времени — ред.)», — сообщили в КЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе. Магнитуда в этой области оценивалась в 5 баллов. В самом Душанбе подземные толчки были слабее — их магнитуда составила 4 балла.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Группа специалистов уже отправилась на места разрушений, чтобы оценить ущерб.