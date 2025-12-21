16-летняя девочка попала в рабство и пережила 300 изнасилований во Франции

Французский суд вынес обвинительные приговоры четырем лицам, признанным виновными в принуждении 16-летней девушки к оказанию интимных услуг на протяжении более месяца. За это время несовершеннолетняя пережила порядка 300 изнасилований, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Le Parisien.

Адвокат пострадавшей, описывая чудовищные масштабы насилия, отметила в суде, что клиенты совершили около трех сотен актов изнасилования. В период с конца октября по начало декабря 2024 года жертва подвергалась сексуальной эксплуатации в арендованных апартаментах, расположенных в Бове и Амьене, бронирование которых осуществлялось через сервис Airbnb.

Из показаний потерпевшей следует, что 37-летний Усман Б., 29-летний Квентин К., 24-летний Амбр М., 20-летняя и Клара Г. лишали ее свободы, оказывали моральное давление и принуждали к занятию проституцией.

Девушка познакомилась с одной из будущих преступниц в ночном клубе после того, как сбежала из дома. Злоумышленники, предложив ей временное убежище, впоследствии изолировали ее от внешнего мира, забрали средство связи и заставили заниматься проституцией.

По итогам судебного разбирательства все четверо были признаны виновными. Трое получили наказание в виде реального лишения свободы, а одному назначено условное заключение. Наивысшая мера пресечения составила шесть лет тюремного заключения.

