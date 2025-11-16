сегодня в 18:56

16-летний водитель Haval F7 погиб в ДТП в Ростовской области

16 ноября 2025 года около 15:15 по московскому времени на 351-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» юноша 2009 года рождения, находясь за рулем автомобиля Haval F7, нарушил ПДД и попал в смертельное ДТП. В обстоятельствах случившегося разбирается региональная Госавтоинспекция .

Предварительно установлено, что 16-летний водитель проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. Потеряв контроль над управлением, молодой человек допустил столкновение с автоматическим шлагбаумом, что привело к съезду машины с дороги и ее опрокидыванию.

После аварии автомобиль загорелся. Водитель в ходе случившегося погиб до прибытия скорой помощи.

На месте аварии работают инспекторы дорожной полиции, а следователи Главного следственного управления Главного управления МВД России по Ростовской области проводят необходимые следственные действия.

Дорожная инспекция Ростовской области обращается к родителям с настоятельной просьбой не оставлять ключи от автомобилей в легкодоступных местах и не допускать попыток несовершеннолетних управлять транспортными средствами без наличия соответствующего водительского удостоверения.

