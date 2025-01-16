15-летняя школьница в Москве перевела мошенникам деньги мамы и бабушки

Несовершеннолетняя жительница Москвы поверила незнакомке, которая позвонила и представилась оператором сотовой связи и сообщила о необходимости закрепить номер мобильного телефона за ней. 15-летняя девочка выполнила все, о чем попросили мошенники, отдав при этом все деньги мамы и бабушки, сообщает столичная прокуратура.

Во время первого звонка якобы оператор сотовой связи попросил школьницу продиктовать паспортные данные, что она и сделала. Через некоторое время с ней связался мошенник в образе сотрудника портала «Госуслуги». Он сообщил 15-летней москвичке о взломе личного кабинета и предложил свою помощь, чтобы якобы избежать хищения средств с родительских банковских карт.

В итоге юная школьница стала невольной соучастницей крупного мошенничества, когда поддалась на уловки телефонных аферистов. Сначала она получила доступ к банковскому приложению на бабушкином телефоне и, следуя инструкциям преступников, осуществила транзакцию в размере более 160 000 рублей. Мошенники убедили ребенка, что деньги нужно перевести на якобы защищенные счета.

Через 48 часов злоумышленники повторили свою схему, но уже с материнской картой — в результате они завладели еще 640 000 рублей. В общей сложности преступники обманным путем похитили у семьи 800 тысяч рублей, используя доверчивость несовершеннолетней.

Сотрудники прокуратуры напоминают, что настоящие операторы сотовой связи никогда не просят закреплять номера мобильных телефонов за их владельцами, а банковские сотрудники никогда не спрашивают коды из СМС-сообщений и не предлагают перевести средства на «безопасные счета». Прокуратура рекомендует прекращать общение с неизвестными, как только те пытаются получить персональную информацию.