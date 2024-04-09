14-летнюю школьницу из Люберец нашли на мусорке в Москве со следами уколов

SHOT: семиклассницу со следами уколов нашли на мусорке в Москве

На мусорке в столичном районе Некрасовка обнаружили семиклассницу без сознания и со следами уколов, сообщает SHOT .

14-летняя школьница ушла из дома в Люберцах 7 апреля в районе 18 часов и перестала выходить на связь с родителями. Мать и отец сильно испугались и начали искать девочку, попросили помощи.

8 апреля около 10 часов семиклассницу нашел дворник. Она была без сознания, лежала около мусорных баков на улице 2-й Вольской в Москве. На место сразу вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. Личность девочки быстро установили и сообщили родителям, которые приехали в медучреждение.

Врачи нашли на животе девочки следы от уколов. Специалисты выясняют, кто и что ей ввел.

Как рассказали знакомые семьи, в последнее время школьница общалась с «плохой компанией», она стала пропадать из дома.

В данном деле разбираются полицейские.