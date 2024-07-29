14-летняя девочка утонула в Серпухове во время катания на сапборде

Подросток утонул во время катания на сапборде по реке Оке в городском округе Серпухов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

27 июля 14-летняя девочка без спасательного жилета и иных средств индивидуальной защиты плавала на сапборде по руслу реки Оки. В какой-то момент она самостоятельно отсоединила закрепленную к ноге веревку и нырнула в воду. Спустя некоторое время несовершеннолетняя скрылась под водой и утонула.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть человека).

Следователи установили, что сапборд для катания мама девочки арендовала у мужчины, который предоставлял прокат оборудования на пляже. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, виновные в гибели ребенка.