14-летний школьник умер во время тренировки по карате в Истре

Во время занятий в Спортивном фонде молодежи «Характер спортсмена» в Истре умер 14-летний школьник, сообщает SHOT .

Мальчик занимался карате порядка 6 лет, он был хорошо подготовлен. В районе 8 часов вечера в конце тренировки семиклассник завершил поединок, а потом внезапно потерял сознание.

Приехавшие на вызов медики только констатировали смерть.

Семиклассник тренировался в клубе вместе с младшим братом. Мальчик был полностью здоров. Он время от времени проходил углубленный медосмотр.

Сотрудники не понимают, что произошло с ребенком. Во время поединка жестких ударов не было.

Родители погибшего в шоке. Но они говорят, что претензий к тренеру не имеют.

Причину смерти медики смогут назвать только после экспертизы.