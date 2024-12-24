13-летнюю девочку госпитализировали после игры в снежки в Москве
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В столице 13-летнюю школьницу отвезли в больницу после точного попадания снежком в голову во время игры, сообщает Baza.
Вечером 21 декабря девочка играла с одноклассниками в снежный бой. Один из снежков попал ей в голову. Из игры школьница сразу выбыла, а через несколько часов почувствовала себя совсем плохо.
Пострадавшую отвезли в больницу, положили в хирургическое отделение. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Они подозревали сильное сотрясение, но прогнозы не оправдались.
Девочку планируют выписать до Нового года.