13-летний мальчик провалился под лед реки Битца в Москве

Сотрудники МЧС России прибыли на помощь 13-летнему мальчику, который вышел на тонкий лед реки Битца в Москве, а вернуться на берег самостоятельно не смог — провалился, затем выбрался на пень и застрял на нем в ожидании помощи, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, как спасатели растягивают лестницу до подростка, чтобы тот смог перебраться по ней на берег с пня, на котором простоял минимум 20 минут. Судя по ролику, ребенок был легко одет — в футболку с короткими рукавами и в штаны. Как и почему на берегу он оказался в таком виде, не уточняется.

Одному спасателю пришлось по пояс войти в воду, чтобы дотянуть лестницу до мальчика, который на четвереньках смог выйти по ней на берег, где его встретила бригада скорой помощи.

Известно, что школьник сильно замерз. У него выявили переохлаждение первой степени — это когда температура тела опускается до 32-34 градусов, кожа покрывается мурашками и возникает озноб, а разговаривать становится очень трудно.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.