«112»: в Москве тренер по плаванию чуть не утопил в бассейне ребенка-инвалида

В Москве правоохранительные органы проверяют тренера детского бассейна, который чуть не утопил ребенка инвалида, сообщает «112» .

Инцидент произошел в бассейне Child Ocean на улице Генерала Белова, где проходят занятия для особенных детей.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина забирает у мальчика маску и шапочку для плавания, а затем начинает окунать его под воду вместе с головой, не позволяя ребенку выбраться из бассейна.

Мама мальчика увидела видео с жестоким обращением тренера Сергея к ее сыну и написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

При этом Сергей утверждает, что лишь играл с мальчиком и просит забрать заявление из полиции. По словам матери пострадавшего, тренер заявил о готовности бесплатно тренировать ее сына.