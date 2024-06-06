112: в Кемерово столкнулись попутные трамваи

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В столкновении двух трамваев пострадали 30 человек

В столкновении двух трамваев в Кемерово пострадали 30 человек, пишет Telegram-канал 112 .

По данным канала, поезда столкнулись в попутном направлении.

В вагонах было около 200 человек.

На видео видно, как один из трамваев на большой скорости движется на повороте по рельсам, едва не опрокинувшись.

Официально о причинах инцидента не сообщается.

По информации канала Mash, у трамвая отказали тормоза.

Движение в городе затруднено, на месте работают экстренные службы.