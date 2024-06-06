112: в Кемерово столкнулись попутные трамваи
В столкновении двух трамваев пострадали 30 человек
В столкновении двух трамваев в Кемерово пострадали 30 человек, пишет Telegram-канал 112.
По данным канала, поезда столкнулись в попутном направлении.
В вагонах было около 200 человек.
На видео видно, как один из трамваев на большой скорости движется на повороте по рельсам, едва не опрокинувшись.
Официально о причинах инцидента не сообщается.
По информации канала Mash, у трамвая отказали тормоза.
Движение в городе затруднено, на месте работают экстренные службы.