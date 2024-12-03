сегодня в 12:09

«112»: ребенок выпал из фуникулера на горнолыжном курорте в Шерегеше

Ребенок вывалился из кабины подъемника фуникулера. После этого он проехал несколько десятков метров по горе на горнолыжном курорте в Шерегеше Кемеровской области, сообщает « 112 ».

Очевидцы сообщают, что с ребенком была девушка-инструктор. Она открыла защитную рамку раньше времени. В результате ребенок упал с сиденья и провалился вниз. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Работники фуникулера позвонили в службы спасения. Ребенка удалось быстро поднять обратно.

Следком РФ открыл уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».