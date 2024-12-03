«112»: ребенок выпал из фуникулера на горнолыжном курорте в Шерегеше
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Ребенок вывалился из кабины подъемника фуникулера. После этого он проехал несколько десятков метров по горе на горнолыжном курорте в Шерегеше Кемеровской области, сообщает «112».
Очевидцы сообщают, что с ребенком была девушка-инструктор. Она открыла защитную рамку раньше времени. В результате ребенок упал с сиденья и провалился вниз. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Работники фуникулера позвонили в службы спасения. Ребенка удалось быстро поднять обратно.
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