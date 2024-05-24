112: кавказцы заселились в квартиру москвича, пока он был в больнице с инсультом

Столичный житель Михаил Е. вернулся из больницы после инсульта в свою квартиру, а там уже жили 10 кавказцев. Мужчина написал заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее знакомая пообещала устроить Михаила в свою компанию и познакомила его с будущими коллегами. Один из них по имени Саламбек позвонил москвичу и попросил дать на время его Mercedes-Benz GLE 350D, чтобы встретить тетю на вокзале. Когда Саламбек приехал за ключами в квартиру на Воронцовских прудах, Михаилу резко стало плохо. Его увезли в больницу с инсультом.

Жилье мужчины, пока он был в больнице, осталось открытым, а ключи от автомобиля были у Саламбека. На следующий день в квартиру приехал сын Михаила и заметил в ней 10 кавказцев. Они заявили, что являются коллекторами и охраняют квартиру до приезда хозяина. Наследник не смог выгнать незваных гостей.

Через некоторое время вернулся сам хозяин квартиры. Неделю он безуспешно пытался выгнать кавказцев из жилья. Хитростью мужчина выманил их, закрыл дверь на все замки и больше ее не открывал.