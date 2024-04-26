11 выстрелов в голову: в Балашихе мужчина убил знакомого из переделанного травмата

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В Подмосковье мужчину подозревают в убийстве знакомого из переделанного оружия

В Балашихе задержан подозреваемый в убийстве и незаконном обороте оружия. Мужчина убил своего знакомого 11 выстрелами голову, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла 25 апреля в квартире погибшего в мкрн Кучино. Приятели распивали алкоголь в компании нескольких гостей. В ходе конфликта мужчина достал из-за пояса травматический пистолет, имеющий следы переделки, и не менее 11 выстрелил в голову оппоненту.

Пострадавший умер на месте происшествия.

Следователи устанавливают мотивы преступления. Они провели осмотры и допросы. Также изъяты орудие убийства, смывы, следы, стрелянные гильзы. В рамках дела предстоят судебные экспертизы.