11 ранены, 2 погибли: самолет рухнул в Австралии и врезался в постройку
Два человека погибли при крушении самолета в Австралии
Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Парафилд на юге Австралии. Есть погибшие и раненые, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC Australia.
Борт пытался совершить посадку, но у него не вышло. Во время приземления воздушное судно врезалось в ангар.
После этого самолет охватил огонь, в результате ЧП погибли два человека. Также известно о еще двух раненых.
В Сети появилось фото с мечта ЧП. На нем видно, как над ангаром поднимается серый дым.
