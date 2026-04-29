11 ранены, 2 погибли: самолет рухнул в Австралии и врезался в постройку

Два человека погибли при крушении самолета в Австралии

Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Парафилд на юге Австралии. Есть погибшие и раненые, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC Australia.

Борт пытался совершить посадку, но у него не вышло. Во время приземления воздушное судно врезалось в ангар.

После этого самолет охватил огонь, в результате ЧП погибли два человека. Также известно о еще двух раненых.

В Сети появилось фото с мечта ЧП. На нем видно, как над ангаром поднимается серый дым.

