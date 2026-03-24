11-летняя девочка пострадала в давке на концерте Егора Крида в Краснодаре

22 марта на концерте Егора Крида в давке пострадала 11-летняя девочка. Школьнице потребовалась медицинская помощь, ее забрали в больницу на машине скорой помощи, сообщает РЕН ТВ .

Давка возникла у входа в «Баскет-холл», где проходил концерт, из-за огромного количества собравшихся зрителей. Ребенка прижало к металлическому ограждению.

Девочке стало плохо, и ее вместе с матерью отправили в медицинское учреждение. Медики зафиксировали ушиб брюшной полости. После оказания помощи и осмотра юная поклонница вернулась на концерт, однако успела послушать лишь финальную композицию.

«Когда 4 месяца ждала концерт Егора Крида, что же может случиться? В результате давки на входе мы получили травму. И нас забрали в больницу. 2 часа в больнице. Сидим вдвоем плачем, в надежде успеть на последнюю песню Егора Крида. Успели на одну», — рассказала мама пострадавшей девочки в соцсетях.

