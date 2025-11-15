сегодня в 16:12

11-летний американец случайно погиб в перестрелке по пути в школу в США

11-летний американец случайно погиб по пути в школу. Он стал участником дорожного конфликта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал People.

Убийство произошло в американском населенном пункте Хендерсон, штате Невада. Водитель вез 11-летнего мальчика и его отчима в школу.

Между шофером и иным автовладельцем случился дорожный конфликт из-за обгона. Второй водитель вышел из автомобиля, начал угрожать оружием, после чего произвел выстрел в машину, где находился мальчик.

Мимо места происшествия ехала полиция. Правоохранитель задержал предполагаемого преступника. Его обвинили в убийстве.

Мальчика отвезли в больницу, но спасти его врачи не смогли.

