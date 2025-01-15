11 детей получили ожоги глаз в детсаду на Чукотке

сегодня в 09:38

На Чукотке 11 детей обожгли глаза в детсаду

В Анадыре 11 детей обратились за помощью врачей из-за покраснений у глаз. Состояние ребят ухудшилось после кварцевания помещения группы в детскому саду, сообщает пресс-служба городской администрации.

После случившегося врач-офтальмолог диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области, у одного воспитанника — ожоги средней степени тяжести. Госпитализация ребятам не потребовалась, они переведены на амбулаторное лечение.

15 января в садик вернулись 8 из 11 детей, «последствий не наблюдается», заявили власти.

По факту произошедшего проводится служебное расследование. Анадырская администрация пообещала доложить о результатах проверки причин, вызвавших ожоги у несовершеннолетних.