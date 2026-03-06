+1 фобия: мошенники начали выбирать похожих на них россиян и оформлять кредиты

Мошенники начали выбирать похожих на них россиян и оформлять кредиты

Аферисты придумали еще одну схему обмана. Они начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, сообщает Mash .

42-летний житель Красноярска оформил сразу три автокредита в Петербурге. Однако мужчина узнал о них, когда с него потребовали выплатить долг около 5 млн рублей. Тогда россиянину пришлось подключать юриста.

В ходе прошедших разбирательств удалось выяснить, что паспорт, СНИЛС и водительские права жителя Красноярска украли. Мошенники немного отретушировали фото на паспорте, после чего набрали долгов.

Защита пострадавшего уверена, что злоумышленники специально искали в слитых базах данных двойников, у которых чистая кредитная история. Таким людям банки одобряют крупные займы без дополнительных проверок.

Сейчас в суде рассматриваются три уголовных дела. Два из них жителю Красноярска удалось выиграть, по третьему разбирательства еще продолжаются.

«Чаще всего базы данных продают кадровые агентства. Найти виновного удается крайне редко, а единственное наказание на практике — не срок, а всего лишь штраф», — отметили адвокаты.

