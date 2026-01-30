+1 фобия: двое парней провалились в яму с крутым кипятком в Оренбурге

Двое парней чуть не сварились заживо, провалившись в яму с кипятком в Оренбурге

Двое жителей Оренбурга получили травмы, провалившись в яму, которая образовалась у пешеходного перехода на улице Монтажников из-за прорыва теплотрассы. Один из пострадавших — несовершеннолетний, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

Трагедия произошла 30 января. Как пишет URA.ru, асфальт провалился прямо под ногами молодых людей и они угодили в яму с крутым кипятком. Парней госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. У обоих ожоги ног — 30% тела.

Как сообщил источник, из-за густого пара прохожие не сразу заметили провалившихся, из-за чего те несколько минут стояли по пояс в кипятке.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале заявил, что взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие даст правовую оценку всем установленным обстоятельствам.

