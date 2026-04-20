Журналист Боуз заявил, что король Швеции унизил Зеленского, не пожав ему руку

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что король Швеции Карл XVI Густав во время визита на Украину отказался пожать руку Владимиру Зеленскому. По его словам, ситуация выглядела как публичное унижение, сообщает «Царьград» .

Чей Боуз рассказал, что во время визита шведского монарха на Украину произошел неловкий эпизод. По его словам, Карл XVI Густав проигнорировал протянутую руку Владимира Зеленского и не стал с ним здороваться.

Журналист отметил, что украинский лидер растерялся после произошедшего. По версии Боуза, отказ от рукопожатия выглядел как демонстративный жест со стороны короля.

Также Боуз добавил, что ранее появлялись слухи о недовольстве монарха поездкой в Киев и его отношении к Зеленскому. По мнению журналиста, произошедший инцидент может косвенно подтверждать эти разговоры.

