Полпред президента в УрФО обвинил Киев и его союзников в торможении переговоров

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что украинские власти и их западные союзники не заинтересованы в прекращении конфликта. По его словам, они будут препятствовать мирным переговорам, сообщает RT .

Полномочный представитель президента в УрФО, герой ДНР Артем Жога в интервью заявил, что Киев и поддерживающие его западные страны стремятся сохранить очаг напряженности у границ России.

По его мнению, Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком и полностью зависит от внешнего влияния.

«Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряженности на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс», — заявил Жога.

Он также предположил, что подписание мирного соглашения может привести к расследованиям в западных странах, связанным с финансированием Вооруженных сил Украины и Киева.

Жога не исключил, что некоторые политики могут предстать перед судом по обвинениям в хищениях, растратах и превышении должностных полномочий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с США по Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.