Живцов: предварительное голосование помогает создать команду для защиты интересов жителей

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов рассказал, что в муниципальном округе Шатура также проходит предварительное голосование, которое определит тех, кто выдвинет свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов, передает пресс-служба партии.

«Так, в Шатуре участниками предварительного голосования является 101 кандидат, из них 2 участника СВО. Отмечу, что эта процедура открыта для всех — как для членов партии, так и для беспартийных, без ограничений по количеству заявок. В этом году она уже традиционно проходит в электронном формате — это просто и удобно», — сказал Живцов.

Он добавил, что в качестве избирателя принять участие может любой житель, зарегистрированный на территории муниципалитета.

«Система проверена годами, уникальна — ни у какой другой партии ее нет. Спасибо всем, кто не остался в стороне, ведь каждый голос важен. Вместе мы формируем команду, которая следующие пять лет будет отстаивать интересы граждан. Для успешного развития округа нужна сильная и сплоченная команда единомышленников. В „Единую Россию“ приходят именно такие люди — поддерживающие курс, заданный Президентом, любящие свою малую Родину и способные принимать грамотные решения», — прокомментировал Живцов.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая 2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.