Жители украинских Сум вышли на акцию с требованием демобилизации родственников

Женщины собрались в центре Сум. Отмечается, что прошел год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат больше двух лет.

На опубликованных кадрах видно, как участники акции держат плакаты с призывами. При этом на плакатах написаны следующие фразы: «Четкие сроки службы» или «Армия — не рабство».

Ранее сообщалось, что в украинской столице семьи военных, которые находятся на фронте, вышли на митинг с требованием вернуть их родных. Несколько десятков человек организовали акцию на Майдане Незалежности.