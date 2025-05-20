Жителей Дмитровского округа приглашают принять участие в предварительном голосовании
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина призвала жителей Дмитровского городского округа активно участвовать в предварительном голосовании партии, передает пресс-служба партии.
Она подчеркнула, что этот этап играет ключевую роль в формировании обновленного состава кандидатов, которые в дальнейшем будут выдвигаться на выборы.
«Предварительное голосование — это важный механизм внутрипартийной демократии, позволяющий гражданам напрямую влиять на отбор будущих кандидатов, — отметила Роднина. — В Дмитровском округе за места в списках борются 80 претендентов, среди которых девять участников специальной военной операции. Это возможность поддержать тех, кто действительно достоин представлять интересы людей».
Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодёжный и Луховицы, процедура начнётся 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.
Роднина также рассказала о кадровом проекте «ПолитСтарт», который помогает молодым политикам заявить о себе. «Этот проект дает возможность талантливым и инициативным людям получить необходимый опыт, перенять знания у старших коллег и в будущем эффективно работать на благо региона», — добавила депутат.
Предварительное голосование — открытый и прозрачный процесс, позволяющий каждому жителю выразить свою позицию и повлиять на формирование команды, которая будет представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.