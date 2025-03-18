Женщина-политик из Запорожья: назван главный кандидат на пост главы Ненецкого АО

Бывшая глава правительства Запорожской области Ирина Гехт считается ключевым кандидатом на пост нового главы Ненецкого автономного округа (НАО), утверждает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Действующий глава региона Юрий Бездудный объявил об отставке 18 марта.

Бездудный рассказал об увольнении в видеообращении в своем Telegram-канале. По словам руководителя Ненецкого АО, он переходит на другую работу.

«Ведомости» со ссылкой на четыре источника также сообщили, что новой главой НАО станет 55-летняя Ирина Гехт.

Гехт — уроженка Курганской области, училась в Челябинском госуниверситете. Она провела большую часть политической карьеры в Челябинской области, была сенатором от региона и его первым вице-губернатором. С мая 2024 года по январь 2025 года Гехт работала главой правительства Запорожской области.