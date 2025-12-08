Жена соратника Ермака зарегистрировала премиальный ювелирный бизнес в США

Такие данные есть в реестрах Штатов.

Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака. Многолетнее сотрудничество мужчин связано с киноиндустрией Украины. После прихода Ермака к власти бизнес его друга стал также расширяться в оборонную и строительную сферы. При этом имя Колюбаева было несколько раз упомянуто в журналистских расследованиях о финпотоках окружения экс-главы офиса президента.

Катерина Колюбаева 5 июня 2023 года зарегистрировала фирму EKAJEWELS COMPANY LLC в американском штате Вирджиния. Она занимается продажей ювелирных изделий ручной работы и ведет деятельность в том же районе Вашингтона, где семья купила таунхаус за 603,5 тыс. долларов.

По адресу EKAJEWELS находится обычный офис без вывески и витрины. Ювелирного офлайн-магазина там нет. Но у входа стоял электромобиль бизнес-класса Audi A6 e-tron.

Ранее Колюбаева представляла себя в Штатах как беженку, но менее чем через 1,5 года после переезда в страну создала там бизнес и купила жилье в одном из престижных пригородов столицы.

