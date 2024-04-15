Жан-Пьер: Белый дом не поддержит разделение помощи Украине и Израилю

Белый дом не собирается поддерживать возможное разделение помощи Израилю и Украине на два отдельных законопроекта, заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости .

Также отмечается, что власти продолжат настаивать на завершении утверждения в конгрессе пакетной инициативы.

«Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь», — сказала Жан-Пьер.

Нижняя палата американского конгресса собирается выступить с предложениями о поддержке обоих государств, которые будут отличаться от принятого сенаторами проекта на 95 млрд долларов.