Рэпер GUF выступит в «Лужниках» 27 июля

GUF — один из самых знаменитых российских рэперов. Он родился в Москве и начал заниматься музыкой в конце 90-х годов. GUF прославился благодаря глубоким текстам, которые затрагивают темы любви, дружбы, одиночества и самопоиска.

В начале своей карьеры Долматов был участником группы Rolexx, а затем стал одним из создателей группы Centr. Вместе с другими участниками группы он выпустил несколько успешных альбомов, которые получили признание критиков и фанатов.

GUF также сотрудничал с другими известными российскими рэперами, такими как Баста, Тимати и Смоки Мо. Его песни отличаются глубоким содержанием, эмоциональностью и запоминающимися мелодиями.

Хотя GUF уже много лет является успешным музыкантом, он продолжает развиваться и пробовать новые стили. Его творчество популярно среди молодежи и людей старшего поколения, которые ценят его талант и искренность.

Концерт состоится на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» — на огромной 15-метровой сцене под открытым небом, расположенной прямо у Москвы-реки. По словам организаторов, главное преимущество этого места — вместимость 10 тыс. человек.