сегодня в 09:14

Загрутдинов: в Рязанском районе Москвы строят дом из двух корпусов по реновации

В Рязанском районе на юго-востоке столицы в 2025 году завершится возведение двух жилых корпусов для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«Здания возводят по индивидуальному проекту по адресу: 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1. Объекты появятся на месте двух расселенных пятиэтажек, жители которых получили новые квартиры в новостройке № 30А, корпус 1 на улице Михайлова. У будущего дома хорошая транспортная доступность — всего в 2 минутах ходьбы находится станция метро „Окская“ и 10 минутах — „Рязанский проспект“», — уточнил Загрутдинов.

По его словам, сейчас там идут работы по возведению монолитных конструкций подземной части зданий.

В корпусах разместят 492 квартиры. Готовая улучшенная отделка в них будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

Придомовая территория станет приватным, зонированным и озелененным пространством с детскими и спортивными площадками, беседками и лавочками.